Прропавшая в Ростовской области пенсионерка найдена мертвой

Пропавшая в Ростовской области 65-летняя Шахрахалун Ханум найдена мертвой. Эту информацию 27 марта сообщили волонтеры.О том, где почти неделю находилась пенсионерка, а также где был найден ее труп, неизвестно. Напомним, что женщину искали в трех районах: в Обливском, Боковском и Советском районах региона.Дезориентированная Шахрахалун Ханум пропала 22 марта в Обливском районе. Она вышла из дома и не вернулась обратно. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию.В обстоятельствах смерти женщины разбираются правоохранители.