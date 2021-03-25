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Прропавшая в Ростовской области пенсионерка найдена мертвой

Прропавшая в Ростовской области пенсионерка найдена мертвой
Пропавшая в Ростовской области 65-летняя Шахрахалун Ханум найдена мертвой. Эту информацию 27 марта сообщили волонтеры.

О том, где почти неделю находилась пенсионерка, а также где был найден ее труп, неизвестно. Напомним, что женщину искали в трех районах: в Обливском, Боковском и Советском районах региона.

Дезориентированная Шахрахалун Ханум пропала 22 марта в Обливском районе. Она вышла из дома и не вернулась обратно. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию.

В обстоятельствах смерти женщины разбираются правоохранители.

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