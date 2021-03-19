В Ростовской области разыскивают дезориентированную женщину

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую 65-летнюю пациентку. Местонахождение Шахрахалун Ханум неизвестно с 15 часов 22 марта.Женщина живет в хуторе Серебряковском Обливского района. Когда она днем не вернулась домой, родственники забеспокоились. Старушка не ориентируется в пространстве и могла потеряться. Ближе в вечеру семья пропавшей обратилась в полицию и поисковый отряд.Судя по ориентировке, пенсионерка худощавая, рост – 150 сантиметров, волосы темные, с проседью, глаза карие. Была одета в коричневое платье, светло-коричневый пуховик с капюшоном и зеленый платок, обута в синие зимние галоши.Если вам что-либо известно о местонахождении Шахрахалун Ханум, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.