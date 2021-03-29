Пропавшего на Дону 37-летнего мужчину нашли повешенным
Повешенным нашли пропавшего жителя Дубовского района Василия Батченко. Об этом 31 марта Rostov.ru рассказала его сестра, Анна.
Мужчина пропал0 ноября. Он вышел из дома, не сообщив родным о своем долгом отсутствии. Когда он не вернулся домой ни вечером, ни на следующий день, родные забили тревогу. Несколько месяцев длились безуспешные поиски мужчины.
Спустя четыре месяца тело мужчины было найдено в заброшенном строении в Дубовском районе. Предположительно, смерть наступила в результате асфиксии. Судя по следам на месте происшествия, Василий был один.