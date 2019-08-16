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В Ростовской области нашли повешенным пропавшего накануне мужчину

В Ростовской области нашли повешенным пропавшего накануне мужчину

Пропавшего жителя Шахт нашли мёртвым. Тело 33-летнего Григория Левченко обнаружили повешенным случайные прохожие 19 августа.
Труп молодого человека нашли в заброшенном здании в посёлке Фрунзе недалеко от того района, где он жил, сообщает DonDay Шахты. По словам родственников, у шахтинца была неизлечимая болезнь.

Напомним, местный житель пропал утром 15 августа. Григорий Левченко вышел из своего дома в 3-м микрорайоне. Домашним он сказал, что идёт выносить мусор. Когда прошло несколько часов, а парень так и не вернулся, родные забеспокоились. Сначала семья и друзья пытались найти Григория самостоятельно. После того как поиски не дали результатов, родственники обратились в полицию.

Спустя четыре дня молодого человека нашли мёртвым. Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти шахтинца.

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