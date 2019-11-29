В Ростовской области нашли повешенным военного в отставке





На Дону нашли повешенным 49-летнего мужчину, пропавшего месяц назад. Тело мужчины обнаружили в лесополосе в Донецке 1 декабря. Об этом Rostov.ru рассказал собственный источник.



Юрий Кудинов пропал 2 ноября. В тот день он уехал на своём автомобиле «Нива Шевроле» в неизвестном направлении и больше домой не вернулся.



После исчезновения мужчины, его родные обратились в полицию. Но найти его живым, к сожалению, не удалось.



Автомобиль дончанина находился недалеко от того места, где нашли его тело.



По словам родных, накануне вечером, перед пропажей, мужчина ни с кем не ругался.



Известно, что Юрий Кудинов был военным пенсионером. До выхода на пенсию он служил в погранслужбе.