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В Ростовской области нашли повешенным военного в отставке

В Ростовской области нашли повешенным военного в отставке

На Дону нашли повешенным 49-летнего мужчину, пропавшего месяц назад. Тело мужчины обнаружили в лесополосе в Донецке 1 декабря. Об этом Rostov.ru рассказал собственный источник.

Юрий Кудинов пропал 2 ноября. В тот день он уехал на своём автомобиле «Нива Шевроле» в неизвестном направлении и больше домой не вернулся.

После исчезновения мужчины, его родные обратились в полицию. Но найти его живым, к сожалению, не удалось.

Автомобиль дончанина находился недалеко от того места, где нашли его тело.

По словам родных, накануне вечером, перед пропажей, мужчина ни с кем не ругался.

Известно, что Юрий Кудинов был военным пенсионером. До выхода на пенсию он служил в погранслужбе.

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