Пропавшего 39-летнего мужчину ищут в Ростовской области



В Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину. 39-летний Бори Давыдов вышел из дома в Сальском районе 12 марта и не вернулся обратно.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, дончанин скрылся в неизвестном направлении. К розыску пропавшего подключились волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг» и полиция.



Рост Бориса составляет 168 сантиметров. У него худощавое тело, темные волосы, серые глаза, дугообразные брови и овальное лицо. Из особых примет пропавший имеет татуировку на груди в виде скорпиона, а также китайские иероглифы и парашют с волком, на левом и правом плече соответственно.



Если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба обращаться по номерам: 8-863-725-18-85, 8-863-725-131-31, 8-863-725-24-62 и 8-800-700-54-52.