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На Дону почти месяц ищут пропавшего 31-летнего мужчину

На Дону почти месяц ищут пропавшего 31-летнего мужчину
На Дону почти месяц ищут пропавшего 31-летнего мужчину. О местонахождении Расула Сулейманова ничего не известно с 11 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По данным пресс-службы, мужчина припарковал автомобиль на АЗС возле автодороги Орловский - Волочаевский. После этого он ушел и не вернулся. Все это время никто не может связаться с Расулом.

Рост 31-летнего Сулейманова – 170-175 сантиметров. Пропавший имеет худощавое телосложение, темные волосы средней длины, у него редкая борода и нос с горбинкой. 11 октября на нем были черные брюки, такого же цвета кроссовки, красная майка с длинным рукавом, а также болотная толстовка.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Расула Сулейманова, просьба звонить по следующим номерам: 8 (86375) 31-2-00, 8-928-901-90-58 или 02.

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