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Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту ДТП с пятью погибшими

Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту ДТП с пятью погибшими
Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту ДТП, в котором погибли пять человек, в том числе семья с маленьким ребенком. Трагедия произошла в Сальском районе поздно вечером 30 июня.

Как сообщал Rostov.ru, 31-летний мужчина за рулем «Фольксвагена Поло» ехал по автодороге Котельниково - Песчанокопское. В машине вместе с ним находились 29-летняя жена и 4-летняя дочь. В какой-то момент автомобилист выехал на встречную полосу и врезался в «ГАЗель». От удара обе машины практически расплющило, это не оставило людям шансов выжить.

В ДТП погибла вся семья, находившаяся в легковушке, а также 59-летний водитель и 58-летний пассажир «ГАЗели». Чтобы достать людей из салонов, понадобилась помощь спасателей.

- Организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

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