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В Ростове 85-летняя женщина погибла в пожаре

В Ростове 85-летняя женщина погибла в пожаре
При ночном пожаре в Ростове-на-Дону погибла пенсионерка. Инцидент произошёл около 4 часов 31 июля. Горел частный дом № 3 в переулке Технологическом.

Пока не известно, из-за чего произошло возгорание. Его площадь составила 15 квадратных метров.

- К тушению привлекались 24 человека личного состава и шесть единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

На тушение ушло порядка 20 минут. После ликвидации пожара было обнаружено тело погибшей. Ею оказалась 85-летняя женщина.

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