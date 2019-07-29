В Ростове 85-летняя женщина погибла в пожаре



При ночном пожаре в Ростове-на-Дону погибла пенсионерка. Инцидент произошёл около 4 часов 31 июля. Горел частный дом № 3 в переулке Технологическом.



Пока не известно, из-за чего произошло возгорание. Его площадь составила 15 квадратных метров.



- К тушению привлекались 24 человека личного состава и шесть единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



На тушение ушло порядка 20 минут. После ликвидации пожара было обнаружено тело погибшей. Ею оказалась 85-летняя женщина.