При ДТП с участием фуры в Ростовской области пострадала женщина

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Один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области. Авария случилась около 6 часов 15 июня на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе.В районе хутора Пролетарка 57-летний водитель фуры «Сканиа», предположительно, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутную «Дэу Нексию». От удара легковушку отбросило в сторону, и она влетела в отбойник. Задняя часть машины оказалась полностью смята.С травмами её доставили в больницу.