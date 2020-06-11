При ДТП с участием фуры в Ростовской области пострадала женщина
Фото: vk.com/rostovnadonu
Один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области. Авария случилась около 6 часов 15 июня на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе.
В районе хутора Пролетарка 57-летний водитель фуры «Сканиа», предположительно, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутную «Дэу Нексию». От удара легковушку отбросило в сторону, и она влетела в отбойник. Задняя часть машины оказалась полностью смята.
- В результате ДТП пострадала 38-летняя женщина-водитель «Дэу», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
С травмами её доставили в больницу.