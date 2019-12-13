В Шахтах при ДТП с участием форы пострадал парень



В Ростовской области в ДТП с участием фуры пострадал один человек. Происшествие случилось в Шахтах 16 декабря.



Предварительно, 18-летний водитель вместе с приятелем ехал на «ВАЗ-2114» по улице Красинской. Возле дома № 116 молодой человек не справился с управлением и врезался в припаркованный у обочины большегруз «ДАФ». Легковушка буквально влетела под фуру и оказалась полностью смята — будто попала под пресс.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, травмы получил пассажир ВАЗа. Медики доставили 22-летнего парня в больницу.