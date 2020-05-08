В Ростовской области фура в результате ДТП влетела в отбойник

Авария с участием двух фур произошла в Ростовской области. ДТП случилось около 22 часов 12 мая на трассе М-4 «Дон», в районе хутора Пролетарка в Красносулинском районе.По предварительной информации, водитель КамАЗа не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик той же марки. От удара его отбросило на металлический отбойник. И кабина, и кузов машины оказались сильно повреждены. К счастью, как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии никто не пострадал.