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В Ростовской области фура в результате ДТП влетела в отбойник

В Ростовской области фура в результате ДТП влетела в отбойник
Авария с участием двух фур произошла в Ростовской области. ДТП случилось около 22 часов 12 мая на трассе М-4 «Дон», в районе хутора Пролетарка в Красносулинском районе.

По предварительной информации, водитель КамАЗа не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик той же марки. От удара его отбросило на металлический отбойник. И кабина, и кузов машины оказались сильно повреждены. К счастью, как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии никто не пострадал.

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