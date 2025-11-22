Фото: Дондей

Над Ростовской областью отразили атаку 16 БПЛА. Об этом проинформировали в Минобороны России.Силы ПВО работали на проятжении ночи 22 ноября.Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, летательные аппараты были сбиты в шести районах: Усть-Донецкий, Октябрьский сельский, Красносулинский, Шолоховский, Кашарский и Миллеровский.В Миллерово ущерб получило административное здание и техника во дворе. В хуторе Треневка Миллеровского района выбиты стекла в частном доме, повреждены хозпостройка и гараж на подворье. К счастью, в происшествии никто из людей не пострадал.Еще два беспилотных летательных аппарата перехватили 21 ноября в период с 20:00 до полуночи.