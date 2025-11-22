Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Над Ростовской областью отразили атаку 16 БПЛА

Над Ростовской областью отразили атаку 16 БПЛА
Над Ростовской областью отразили атаку 16 БПЛА. Об этом проинформировали в Минобороны России.

Силы ПВО работали на проятжении ночи 22 ноября.

Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, летательные аппараты были сбиты в шести районах: Усть-Донецкий, Октябрьский сельский, Красносулинский, Шолоховский, Кашарский и Миллеровский.

В Миллерово ущерб получило административное здание и техника во дворе. В хуторе Треневка Миллеровского района выбиты стекла в частном доме, повреждены хозпостройка и гараж на подворье. К счастью, в происшествии никто из людей не пострадал.

Еще два беспилотных летательных аппарата перехватили 21 ноября в период с 20:00 до полуночи.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.