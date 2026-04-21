При атаке беспилотников на Ростовскую область повреждены жилые дома
При атаке беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область были повреждены дома. Силы ПВО сработали в ночь на 21 апреля. Как рассказал глава региона Юрий Слюсарь, под удар попали два дома в поселке Реконструктор Аксайского района. Там выбило стекла и частично повредило крышу.
К счастью, никто из людей не пострадал.
На железной дороге возле поселка Персиановского (Октябрьский сельский район) была нарушена работа контактной сети. В результате задержались семь поездов (три – в северном направлении возле станции Новочеркасск и четыре – в южном под станцией Каменоломни).
По информации Министерства обороны России, всего над страной сбили 97 дронов. Получается, на Донской регион пришлась почти половина.