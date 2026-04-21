При атаке беспилотников на Ростовскую область повреждены жилые дома

— Уничтожено больше четырех десятков БПЛА в городе Таганроге и 11 районах, — пояснил Юрий Слюсарь. — Атаке подверглись Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский, Тарасовский районы.

При атаке беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область были повреждены дома. Силы ПВО сработали в ночь на 21 апреля. Как рассказал глава региона Юрий Слюсарь, под удар попали два дома в поселке Реконструктор Аксайского района. Там выбило стекла и частично повредило крышу.К счастью, никто из людей не пострадал.На железной дороге возле поселка Персиановского (Октябрьский сельский район) была нарушена работа контактной сети. В результате задержались семь поездов (три – в северном направлении возле станции Новочеркасск и четыре – в южном под станцией Каменоломни).По информации Министерства обороны России, всего над страной сбили 97 дронов. Получается, на Донской регион пришлась почти половина.