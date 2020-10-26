Пожар в цеху по переработке пера в Шахтах тушат 73 спасателя
В Шахтах на помощь с тушением пожара в цеху прибыли еще 18 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Также для ликвидации огня привлекли еще семь единиц техники. Всего с пламенем борются 73 спасателя, задействованы 24 пожарные машины.
- Площадь возгорания увеличилась до 800 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.
Напомним, цех по переработке пера загорелся утром 27 октября на улице Дачной, 284. Пламя охватило помещение. Пожару присвоили третий ранг сложности.