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Пожар в цеху по переработке пера в Шахтах тушат 73 спасателя

Пожар в цеху по переработке пера в Шахтах тушат 73 спасателя
В Шахтах на помощь с тушением пожара в цеху прибыли еще 18 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Также для ликвидации огня привлекли еще семь единиц техники. Всего с пламенем борются 73 спасателя, задействованы 24 пожарные машины.

- Площадь возгорания увеличилась до 800 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.

Напомним, цех по переработке пера загорелся утром 27 октября на улице Дачной, 284. Пламя охватило помещение. Пожару присвоили третий ранг сложности.

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