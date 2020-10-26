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Пожар в цеху по переработке пера в Шахтах потушили спустя пять часов

Пожар в цеху по переработке пера в Шахтах потушили спустя пять часов
В Шахтах пожарным удалось ликвидировать огонь в цеху по переработке пера. Спасатели боролись с пламенем пять часов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, потушить возгорание удалось лишь к 13 часам.

Напомним, цех загорелся утром 28 октября на улице Дачной, 284. Огонь распространился на территории площадью 800 квадратных метров. Для борьбы с разбушевавшимся пламенем задействовали 73 спасателя и 24 единицы техники. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

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