Пожар в цеху по переработке пера в Шахтах потушили спустя пять часов
В Шахтах пожарным удалось ликвидировать огонь в цеху по переработке пера. Спасатели боролись с пламенем пять часов.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, потушить возгорание удалось лишь к 13 часам.
Напомним, цех загорелся утром 28 октября на улице Дачной, 284. Огонь распространился на территории площадью 800 квадратных метров. Для борьбы с разбушевавшимся пламенем задействовали 73 спасателя и 24 единицы техники. К счастью, во время пожара никто не пострадал.