В Ростовской области четыре часа тушили пожар в цехе по переработке пуха и пера



Цех по переработке пера и пуха сгорел в Красносулинском районе Ростовской области. Возгорание случилось в хуторе Лихом 5 мая около 11:30. Здание на улице Ленина горело на площади 648 квадратных метров.



- На место происшествия выехали десть пожарных и пять единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



По информации главка, на локализацию огня ушло порядка полутора часов. Потушить пламя удалось только примерно в 15:30. В результате ЧП никто не пострадал. Специалисты выясняют, что стало причиной пожара.