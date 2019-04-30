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В Ростовской области четыре часа тушили пожар в цехе по переработке пуха и пера

В Ростовской области четыре часа тушили пожар в цехе по переработке пуха и пера
Цех по переработке пера и пуха сгорел в Красносулинском районе Ростовской области. Возгорание случилось в хуторе Лихом 5 мая около 11:30. Здание на улице Ленина горело на площади 648 квадратных метров.

- На место происшествия выехали десть пожарных и пять единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По информации главка, на локализацию огня ушло порядка полутора часов. Потушить пламя удалось только примерно в 15:30. В результате ЧП никто не пострадал. Специалисты выясняют, что стало причиной пожара.

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