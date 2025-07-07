В пустыню могут превратиться 800 тысяч гектаров земель Ростовской области

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В Ростовской области около 800 тысяч гектаров земли находятся в зоне риска опустынивания. Это примерно 9% сельскохозяйственных земель региона, сообщает DonDay со ссылкой на Минсельхозпрод.Из этих территорий 450 тысяч гектаров подвержены высокому риску опустынивания, а еще 150 тысяч — сильной деградации. Когда почва теряет плодородие, она становится непригодной для сельского хозяйства.Опустынивание происходит из-за природных и антропогенных факторов. Среди них — изменение климата, которое уменьшает количество осадков, а также действия человека. Люди вырубают леса, распахивают земли и выпасают скот. Это привело к пыльным бурям в 2020 и 2024 годах.Особенно уязвимы восточные районы области. Ремонтненский, Дубовский и Заветинский районы находятся в острозасушливой зоне с большим количеством солонцов. Эти почвы насыщены натрием и плохо пропускают воду и воздух, что мешает росту растений.Зимовниковский и Орловский районы также сталкиваются с суровыми климатическими условиями. Здесь часто дуют суховеи, а жаркая погода и низкая влажность ускоряют испарение влаги из почвы, что ослабляет или даже убивает сельскохозяйственные культуры.