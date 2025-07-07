В Ростовской области практически полностью выгорела металлическая постройка
В Аксайском районе Ростовской области произошел пожар, уничтоживший металлическую конструкцию. Информация об этом инциденте была предоставлена МБУ АР «УЧПС» Аксайского района.
Возгорание случилось утром 7 июля в Аксае по адресу: улица 8 Марта, 33. Огонь был обнаружен случайными прохожими, которые немедленно вызвали пожарную службу.
Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали огонь в течение получаса, площадь пожара составила восемь квадратных метров.