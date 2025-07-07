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В Ростовской области практически полностью выгорела металлическая постройка

В Ростовской области практически полностью выгорела металлическая постройка

В Аксайском районе Ростовской области произошел пожар, уничтоживший металлическую конструкцию. Информация об этом инциденте была предоставлена МБУ АР «УЧПС» Аксайского района.

Возгорание случилось утром 7 июля в Аксае по адресу: улица 8 Марта, 33. Огонь был обнаружен случайными прохожими, которые немедленно вызвали пожарную службу.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали огонь в течение получаса, площадь пожара составила восемь квадратных метров.
Фото: МБУ АР «УЧПС» Аксайского района.
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