Неделя экстремальной жары ждет Ростовскую область

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Ростовская область готовится к периоду высоких температур. По данным метеорологического центра «Фобос», с 8 июля в регионе ожидается сорокаградусная жара.Причиной такой погоды является приближение Азорского антициклона к южным территориям России. Эксперты отмечают, что к началу следующей недели, а именно - к 8 июля, Азорский максимум окажет влияние на всю южную часть Русской равнины. Это приведет к тому, что в Ростовской области, Крыму, на Кавказе, Кубани и Ставрополье температура превысит отметку +35 градусов.В Ростовской области в дневное время суток ожидается в среднем от +38 до +40 градусов. Ночью станет немного прохладнее, однако ночные температуры останутся высокими, не опускаясь ниже +23…+25 градусов.Важно отметить, что в течение всей рабочей недели, с 7 по 11 июля, в Ростовской области не прогнозируется выпадение осадков, что усугубит ситуацию с жаркой погодой.