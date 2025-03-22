В Ростове в многоэтажке на Горсоветской ввели режим ЧС

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В районе улицы Горсоветской, где минувшей ночью прогремел взрыв из-за падения дрона, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Информацию озвучил Александр Скрябин в ходе экстренного совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям.Напомним, инцидент произошел 21 марта около половины двенадцатого ночи на Горсоветской улице. Эпицентром взрыва стал дом под номером 49. Жильцы в панике покинули здание. Как утверждают очевидцы, обломки стекол разлетелись по проезжей части, задев припаркованные автомобили. В результате случившегося травмы получили двое – мужчина и женщина. Их состояние оценивается медиками как удовлетворительное.Подчеркнем, в Ростове будет создан оперативный штаб для приема заявлений от жильцов пострадавших квартир и сформирована комиссия для определения размера нанесенного ущерба.На основании результатов работы будут составлены списки для предоставления единовременной финансовой помощи ростовчанам, чье жилье пострадало.