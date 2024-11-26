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В Таганроге действует режим повышенной готовности

В Таганроге действует режим повышенной готовности
Глава Таганрога заявила, что в городе продолжает действовать режим повышенной готовности. Об этом Светлана Камбулова написала в своих соцсетях 26 ноября.

— В связи с информацией об угрозе ракетной опасности сработала городская система оповещения — включены сирены, что означает сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», — сообщила Камбулова.

Жителей города призвали сохранять спокойствие и следовать инструкциям.

Напомним, что днём 26 ноября глава города предупредила об атаке беспилотников. Позднее Светлана Камбулова сообщила об отмене воздушной тревоги.
Фото: Ростов ру
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