Фото: Дондей.

После теракта в «Крокус сити Холле» пропала семья из Ростовской области. Уроженка Таганрога Виктория Ч. вместе с мужем и 12-летним сыном оказались в зале в момент стрельбы.Как сообщает портал Donday, семья пришла на концерт группы "Пикник". Во время стрельбы они были в зале. Судьба семьи не известна уже более 10 часов. Последний раз Виктория звонила родным в момент, когда началась стрельба.Сейчас близкие семьи ездят по больницах в надежде найти своих родных. Из-за того, что они поехали на концерт без документов, поиск существенно усложняется.Близкие надеются, что Виктория с мужем и сыном живы.