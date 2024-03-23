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После теракта в «Крокус сити Холле» пропала семья из Ростовской области

После теракта в «Крокус сити Холле» пропала семья из Ростовской области
После теракта в «Крокус сити Холле» пропала семья из Ростовской области. Уроженка Таганрога Виктория Ч. вместе с мужем и 12-летним сыном оказались в зале в момент стрельбы.

Как сообщает портал Donday, семья пришла на концерт группы "Пикник". Во время стрельбы они были в зале. Судьба семьи не известна уже более 10 часов. Последний раз Виктория звонила родным в момент, когда началась стрельба.

Сейчас близкие семьи ездят по больницах в надежде найти своих родных. Из-за того, что они поехали на концерт без документов, поиск существенно усложняется.

Близкие надеются, что Виктория с мужем и сыном живы.
Фото: Дондей.
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