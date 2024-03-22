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В Москве в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба, есть убитые и раненые

В Москве в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба, есть убитые и раненые
В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошло стрельба. Во время концерта неизвестные в полной боевой экипировке проникли в здание и открыли огонь по посетителям. Известно, что как минимум 15 человек погибли, более 50 получили ранения различного степени тяжести.

После атаки началось возгорание, но спасатели не могут приступить к тушению, так как ожидают указаний от силовых структур.

Заблокированные люди, оказавшиеся внутри здания «Крокус Сити Холл», ощущают себя в западне и не могут покинуть его. В связи с происшествием, движение в районе Крокуса временно перекрыто.
Фото:телеграм-канал база
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