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В Ростове отменили забег после стрельбы в «Крокус Сити Холле»

В Ростове отменили забег после стрельбы в «Крокус Сити Холле»
В Ростове отменили забег после стрельбы в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

На Набережной должны были собраться 30 беговых клубов и организаций, чтобы пробежать пять весенних километров. Забег отменили из-за произошедшего в Москве теракта.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По предварительным данным, погибло более 40 человек, еще около 100 получили ранения. В здании вспыхнуло пламя. Огонь распространился на три тысячи квадратных километров.

На месте работает спецназ и сотрудники всех экстренных служб.
Фото: администрация
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