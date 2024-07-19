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После пожара на мебельной фабрике в Ростове возбудили уголовное дело

После пожара на мебельной фабрике в Ростове возбудили уголовное дело
После пожара на мебельной фабрике в Ростове возбудили уголовное дело.

ЧП произошло 18 июля на улице Горсоветской. В 16:30 начался пожар на складе. Густой черный дым было видно из разных районов города. На место происшествия прибыли пожарные. Donday стало известно о трех пострадавших рабочих, получивших ожоги. При тушении были обнаружены останки мужчины.

Следователи и сотрудники МЧС проводят осмотр места трагедии.

Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Фото: СУ СК по Ростовской области
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