В Ростове во время пожара на мебельной фабрике нашли два трупа

Фото: соцсети

В Ростове во время пожара на мебельной фабрике погибли два человека. ЧП случилось на улице Горсоветской 18 июля около 16:30.В тот день очевидцы заметили огромный столб дыма, исходящий от мебельного цеха. Они тут же вызвали пожарных. Огонь успел распространиться на 200 квадратных метров.Ликвидировать огонь приехали 54 пожарных на 18 спецмашинах. Огнеборцы тушили пламя всю ночь. Только спустя почти 14 часов им удалось полностью устранить пожар.Как сообщает ведомство, во время тушения пожарные нашли погибших. Это были 26-летний и 29-летний мужчины. Также еще три человека пострадали.Причины возникновения крупного пожара устанавливаются.