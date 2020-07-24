В Ростове возбудили уголовное дело по факту смерти трёх газовиков в люке

В Ростове-на-Дону 28 июля из канализационного люка на проспекте Шолохова достали трупы трёх мужчин. По факту гибели сотрудников аварийной газовой службы возбудили уголовное дело по статье “Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц”. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Как стало известно, в обед работники приехали на проспект Шолохова, чтобы осмотреть газовый коллектор. Один мужчина спустился вниз и вскоре начал терять сознание. Коллеги решили помочь ему и спустились в коллектор. Однако выбраться на поверхность уже никто не смог.Расследование уголовного дела продолжается.