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Поскользнулась на Чаше Любви: 60-летняя донская туристка повредила ногу у водопада в Геленджике

Поскользнулась на Чаше Любви: 60-летняя донская туристка повредила ногу у водопада в Геленджике
Донская туристка подвернула ногу при спуске с водопада Чаша Любви в Геленджике. Инцидент произошел в горах села Возрождение 26 октября.

Спускаясь по скалистой местности, 60-летняя таганроженка оступилась и упала. В результате она травмировала ногу и не могла идти дальше самостоятельно. Муж пострадавшей обратился к спасателям.

Как сообщили в отряде «Кубань-СПАС», специалисты перенесли женщину на руках в служебный автомобиль и вывезли из труднодоступной местности.

На ровном грунте пострадавшую ждала бригада скорой помощи.

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