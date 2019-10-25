Поскользнулась на Чаше Любви: 60-летняя донская туристка повредила ногу у водопада в Геленджике



Донская туристка подвернула ногу при спуске с водопада Чаша Любви в Геленджике. Инцидент произошел в горах села Возрождение 26 октября.



Спускаясь по скалистой местности, 60-летняя таганроженка оступилась и упала. В результате она травмировала ногу и не могла идти дальше самостоятельно. Муж пострадавшей обратился к спасателям.



Как сообщили в отряде «Кубань-СПАС», специалисты перенесли женщину на руках в служебный автомобиль и вывезли из труднодоступной местности.



На ровном грунте пострадавшую ждала бригада скорой помощи.