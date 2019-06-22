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В горах Кавказа турист из Ростова сломал ногу в двух местах

В горах Кавказа турист из Ростова сломал ногу в двух местах
С Кавказского горного хребта спасатели эвакуировали туриста из Ростова-на-Дону. Вечером 24 июня 31-летний мужчина сломал ногу в двух местах, когда спускался с гребня Большого Фиштинского ледника в Краснодарском крае. Ростовчанин находился в горах вместе с туристической группой. Его приятели сообщили спасателям о случившемся.

Потерпевшего удалось доставить в приют для путешественников, находящийся на территории Кавказского заповедника.

Около 7 часов 25 июня за мужчиной прибыл вертолёт Ми-8.

- Специалисты погрузили его в летательный аппарат и во время транспортировки оказали доврачебную помощь, - рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде.

Затем потерпевшего передали медикам.
В горах Кавказа турист из Ростова сломал ногу в двух местах

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