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Появилось видео с места столкновения «ГАЗели» и автобуса с детьми в донском регионе

Появилось видео с места столкновения «ГАЗели» и автобуса с детьми в донском регионе
В Сети появилось видео момента аварии с участием «ГАЗели» и автобуса с детьми. ДТП произошло на трассе Новочеркасск - Багаевская утром 27 ноября.

На опубликованных кадрах видно, как стремительно водитель «ГАЗели» мчался по встречной полосе в сторону автобуса. Машины не столкнулись «лоб в лоб», однако сильно задели друг друга. Автобус получил несерьезные повреждения, а вот второе авто превратилось в груду металла.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель «ГАЗели» и его 43-летняя пассажирка с травмами попали в больницу. В автобусе с 15 детьми никто не пострадал.

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