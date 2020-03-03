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Появилось видео с места ДТП с участием фуры и автобуса в Ростовской области

Появилось видео с места ДТП с участием фуры и автобуса в Ростовской области

Очевидцы сняли последствия массовой аварии на трассе Ростов – Волгодонск.

Как сообщалось ранее, авария произошла около 16 часов 5 марта. На записи можно заметить, что автомобиль «Киа» врезался в фуру «Скания». Больше остальных повреждена «Шевроле». От машины практически нечего не осталось. Скорее всего, иномарка не подлежит восстановлению. Автобус после столкновения улетел в кювет.

Напомним, по предварительным данным ГИБДД, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в «ВАЗ-2112». Отечественная легковушка буквально превратилась в груду металла.

Фура «Скания» также врезалась в попутные «Киа», «Шевроле» и автобус. В аварии погиб 29-летний пассажир «Шевроле», пострадали водитель этой иномарки, а также 61-летний автомобилист из «Киа».

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