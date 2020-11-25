На трассе в Ростовской области водитель «ГАЗели» влетел в автобус с детьми

В Ростовской области водитель «ГАЗели» врезался в автобус с детьми. ДТП случилось на трассе Новочеркасск - Багаевская утром 27 ноября.По предварительным данным, 49-летний мужчина, находясь за рулем «ГАЗели», выехал на «встречку», по которой ехал автобус «Богдан». Шофер общественного транспорта отвозил 15 детей в поселок Донской из Новочеркасска.- Водитель «ГАЗели» и его 43-летняя пассажирка с травмами попали в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Несовершеннолетние и водитель автобуса не пострадали.