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На трассе в Ростовской области водитель «ГАЗели» влетел в автобус с детьми

На трассе в Ростовской области водитель «ГАЗели» влетел в автобус с детьми
В Ростовской области водитель «ГАЗели» врезался в автобус с детьми. ДТП случилось на трассе Новочеркасск - Багаевская утром 27 ноября.

По предварительным данным, 49-летний мужчина, находясь за рулем «ГАЗели», выехал на «встречку», по которой ехал автобус «Богдан». Шофер общественного транспорта отвозил 15 детей в поселок Донской из Новочеркасска.

- Водитель «ГАЗели» и его 43-летняя пассажирка с травмами попали в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Несовершеннолетние и водитель автобуса не пострадали.

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