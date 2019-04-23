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Появилось видео с места аварии с участием фуры на трассе в Ростовской области

Появилось видео с места аварии с участием фуры на трассе в Ростовской области
Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия на трассе в Ростовской области с участием фуры. Водитель одного из авто погиб в результате массовой аварии 23 апреля на автодороге Егорлыкская - Сальск.

По предварительным данным, 35-летний водитель микроавтобуса «Хендай» не справился с управлением, вылетел на «встречку» и врезался в «Фредлайнер», которым управлял 43-летний мужчина. От удара «Хендай» отбросило на «ВАЗ-2107» под управлением 36-летнего шофера.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, погиб водитель «ВАЗ-2107», а его пассажира и водителя «Хендай» доставили в срочном порядке в больницу.

На видео можно заметить, что после столкновения отечественная легковушка превратилась в груду металла, а ее водитель отлетел на несколько метров от своей машины.

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