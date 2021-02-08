Появилось видео с места ДТП большегруза на трассе в Ростовской области
В соцсетях появилось видео с места аварии КамАЗа на скользкой трассе в Ростовской области. Происшествие случилось около 15 часов 10 февраля на автодороге Егорлыкская - Сальск.
На кадрах видно, как сильно деформирована кабина - от сильного удара ее буквально сплющило, а бок и крыша измялись при падении.
Как сообщал Rostov.ru, в районе 61-го километра (поселок Сеятель Северный) 37-летний водитель не справился с управлением. Большегруз съехал в кювет и перевернулся. Вероятно, автомобиль занесло на обледеневшей трассе.
Мужчина чудом выжил в кабине КамАЗа, сложившейся пополам. По информации УГИБДД по Ростовской области, водителя с травмами доставили в медучреждение.