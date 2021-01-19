В Ростовской области две фуры съехали в кювет и перевернулись

В Ростовской области два большегруза съехали в кювет и перевернулись. Происшествие случилось 20 января в Красносулинском районе.По информации УГИБДД по Ростовской области, 45-летний водитель фуры «Ивеко» ехал по трассе М-4 «Дон». В районе 959-го километра, недалеко от мотеля «Алан», мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Большегруз перевернулся. К счастью, водителю удалось выбраться самостоятельно, а многокилограммовый автомобиль пришлось доставать с помощью эвакуатора.Похожая ситуация произошла в тот же день в Кашарском районе. В районе 68-го километра автодороги Миллерово - Вешенская с управлением не справился водитель КамАЗа. Мужчина также съехал в кювет и опрокинулся. Его заметили патрульные автоинспекторы. Сотрудники ДПС остановили проезжавший мимо грейдер и с его помощью вытащили большегруз из снежной ловушки. Водитель остался цел после ЧП.