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Водитель большегруза перевернулся в кювет на скользкой трассе в Ростовской области

Водитель большегруза перевернулся в кювет на скользкой трассе в Ростовской области
В Ростовской области 37-летний мужчина пострадал, перевернувшись на КамАЗе. Происшествие случилось днем 10 февраля на трассе Егорлыкская - Сальск.

По предварительным данным, авария случилась на 61-м километре автодороги. Водитель большегруза с прицепом не справился с управлением и вылетел в кювет. Оказавшись в поле, большегруз перевернулся.

- В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе УГИБДД по Ростовской области.

Скорее всего, авария произошла на скользкой дороге. Трасса покрылась ледяной коркой из-за дождя, в результате чего проезжая часть превратилась в каток.

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