Водитель большегруза перевернулся в кювет на скользкой трассе в Ростовской области

В Ростовской области 37-летний мужчина пострадал, перевернувшись на КамАЗе. Происшествие случилось днем 10 февраля на трассе Егорлыкская - Сальск.По предварительным данным, авария случилась на 61-м километре автодороги. Водитель большегруза с прицепом не справился с управлением и вылетел в кювет. Оказавшись в поле, большегруз перевернулся.- В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе УГИБДД по Ростовской области.Скорее всего, авария произошла на скользкой дороге. Трасса покрылась ледяной коркой из-за дождя, в результате чего проезжая часть превратилась в каток.