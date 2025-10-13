В Белой Калитве в результате уличной драки погиб молодой человек

Фото: Дондей

В Белой Калитве Ростовской области в результате уличной драки погиб молодой человек. Трагедия случилась в ночь на 13 октября на Театральной площади.По словам свидетелей, группа молодых парней отдыхала в центре города. В какой-то момент между Максимом Ч. и одним из его товарищей возник спор. Во время конфликта тот выхватил нож и нанес удар Максиму. Молодой человек отпрянул и упал на землю. Медики приложили все усилия, но спасти его не удалось.Источник DonDay сообщил, что в настоящее время проводится вскрытие.