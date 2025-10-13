Новости
В Белой Калитве в результате уличной драки погиб молодой человек

В Белой Калитве Ростовской области в результате уличной драки погиб молодой человек. Трагедия случилась в ночь на 13 октября на Театральной площади.

По словам свидетелей, группа молодых парней отдыхала в центре города. В какой-то момент между Максимом Ч. и одним из его товарищей возник спор. Во время конфликта тот выхватил нож и нанес удар Максиму. Молодой человек отпрянул и упал на землю. Медики приложили все усилия, но спасти его не удалось.

Источник DonDay сообщил, что в настоящее время проводится вскрытие.
Фото: Дондей
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.