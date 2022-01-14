Подробности убийства 44-летней женщины в Ростове
Стали известны подробности убийства в центре Ростова. 66-летнюю Нину Григорьеву зарезал собственный сын 13 января в одной из квартир в Кировском районе.
По информации DonDay.ru, 44-летний мужчина проживал с матерью. Семья жила бедно и часто любила выпить. В тот день они отмечали Старый Новый год у себя дома. Когда алкоголь ударил в голову, ростовчанин стал выяснять отношения. Как выяснилось, мать его когда-то ударила ножом. Мужчина начал повышать тон, а вскоре и вовсе схватил нож. Разъяренный сын вонзил острие прямо в грудь пенсионерки. От ранения та скончалась на месте.
В тот же вечер ростовчанина задержали и возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело, возбужденное в отношении женщины, после ее смерти должны прекратить.