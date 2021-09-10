Вывез на такси и зарезал: подробности убийства женщины под Шахтами
Следователи раскрыли подробности убийства 37-летней женщины, тело которой нашли в лесополосе под Шахтами. Мужчина расправился со своей знакомой 9 сентября.
Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, в тот вечер они приехали к лесополосе на такси. Подвыпившая пара ругалась из-за денег. Женщина не могла отдать ему долг - 15 тысяч рублей. В какой-то момент мужчина набросился с кулаками на знакомую, а затем дважды ударил ножом в шею. Расправившись с женщиной, злоумышленник сбежал, обронив свои документы.
Вскоре 39-летнего жителя Семикаракорска задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
- В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.