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Вывез на такси и зарезал: подробности убийства женщины под Шахтами

Вывез на такси и зарезал: подробности убийства женщины под Шахтами
Следователи раскрыли подробности убийства 37-летней женщины, тело которой нашли в лесополосе под Шахтами. Мужчина расправился со своей знакомой 9 сентября.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, в тот вечер они приехали к лесополосе на такси. Подвыпившая пара ругалась из-за денег. Женщина не могла отдать ему долг - 15 тысяч рублей. В какой-то момент мужчина набросился с кулаками на знакомую, а затем дважды ударил ножом в шею. Расправившись с женщиной, злоумышленник сбежал, обронив свои документы.

Вскоре 39-летнего жителя Семикаракорска задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.
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