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Стали известны подробности убийства женщины в Ростовской области

Стали известны подробности убийства женщины в Ростовской области
Стали известны подробности расправы над 45-летней ростовчанкой. Подробности убийства сообщает портал DonDay.ru.

Трагедия произошла вечером 24 августа в Октябрьском районе. Мужчина подкараулил свою экс-возлюбленную возле машины в Ростове, после чего, угрожая ей обрезом, заставил сесть в машину. Затем они выехали за город.

Остановившись в поле, он застрелил сначала свою бывшую подругу, а потом покончил с собой.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. Известно, что мужчина не раз отбывал наказание в местах лишения свободы.

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