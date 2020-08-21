Стали известны подробности убийства женщины в Ростовской области
Стали известны подробности расправы над 45-летней ростовчанкой. Подробности убийства сообщает портал DonDay.ru.
Трагедия произошла вечером 24 августа в Октябрьском районе. Мужчина подкараулил свою экс-возлюбленную возле машины в Ростове, после чего, угрожая ей обрезом, заставил сесть в машину. Затем они выехали за город.
Остановившись в поле, он застрелил сначала свою бывшую подругу, а потом покончил с собой.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. Известно, что мужчина не раз отбывал наказание в местах лишения свободы.