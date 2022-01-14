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Под Волгодонском 26-летний парень на иномарке пострадал в ДТП со спецтехникой

Под Волгодонском 26-летний парень на иномарке пострадал в ДТП со спецтехникой
На трассе под Волгодонском произошла авария с участием спецтехники. ДТП случилось около 14 часов 15 января.

В тот день 26-летний парень за рулем «Грейт Вол» выезжал из Волгограда. Он направлялся в поселок Зимовники, двигаясь по второстепенной дороге. Он не увидел, как в обратном направлении двигалась бурильно-крановая машина. На большой скорости автомобилист врезался в спецтехнику. Та от удара завалилась на бок.

53-летний водитель бурильной машины не пострадал. А вот 26-летний парень получил травмы, сообщила местная газета «Автолайн Волгодонск». Медики оказали ему помощь.
Фото: газета «Автолайн Волгодонск».
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