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В Ростовской области 25-летний парень пострадал в ДТП с «перевертышем»

В Ростовской области 25-летний парень пострадал в ДТП с «перевертышем»
На трассе Азов - Самарское перевернулась легковушка. Авария произошла 3 января на 20-м километре автодороги.

Как стало известно, 25-летний парень за рулем «ВАЗ-21099» превысил скорость и вылетел с дороги. В кювете отечественная легковушка перевернулась.

- Травмы получил 25-летний пассажир машины, - отметил инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков. - Пострадавший госпитализирован.
Фото: ЯндексКартинки.
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