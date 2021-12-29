В Ростовской области 25-летний парень пострадал в ДТП с «перевертышем»
На трассе Азов - Самарское перевернулась легковушка. Авария произошла 3 января на 20-м километре автодороги.
Как стало известно, 25-летний парень за рулем «ВАЗ-21099» превысил скорость и вылетел с дороги. В кювете отечественная легковушка перевернулась.
- Травмы получил 25-летний пассажир машины, - отметил инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков. - Пострадавший госпитализирован.