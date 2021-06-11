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Под Ростовом водитель иномарки пострадал в аварии: видео

Под Ростовом водитель иномарки пострадал в аварии: видео
Под Ростовом случилось ДТП с «перевертышем». Авария произошла на автодороге «Северный подъезд к Ростову» утром 13 июня.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 40-летний мужчина за рулем «Мазды СХ-5» задел встречный автомобиль «Киа Рио». Удар оказался настолько сильным, что «Мазда» перевернулась. Другая же иномарка съехала с автодороги. Обе легковушки получили механические повреждения. Не обошлось и без пострадавших.

- В результате аварии 54-летний водитель «Киа» получил травмы, - прокомментировали в ведомстве.

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