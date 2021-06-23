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Под Ростовом в массовом ДТП с «Ленд Крузером» пострадали три человека

Под Ростовом в массовом ДТП с «Ленд Крузером» пострадали три человека
В массовом ДТП под Ростовом пострадали три человека. Авария произошла 25 июня около 8:00 на Южном подъезде к Ростову-на-Дону.

За рулем «Фольксвагена Поло» был 29-летний водитель. Двигаясь по Восточному шоссе, парень решил развернуться в запрещенном месте. Автомобилист не заметил проезжавший «Ленд Крузер» и врезался в него. От мощнейшего столкновения внедорожник отбросило на проезжавшую мимо «Киа Рио».

- В результате ДТП пострадали водители «Фольксвагена и «Ленд Крузера», а также 15-летний пассажир «Киа Рио». С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Автомобили получили многочисленные повреждения. Больше всего досталось «Киа Рио». У машины смята передняя часть, и на ее ремонт владельцу придется изрядно потратиться.

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