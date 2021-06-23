Под Ростовом в массовом ДТП с «Ленд Крузером» пострадали три человека

В массовом ДТП под Ростовом пострадали три человека. Авария произошла 25 июня около 8:00 на Южном подъезде к Ростову-на-Дону.За рулем «Фольксвагена Поло» был 29-летний водитель. Двигаясь по Восточному шоссе, парень решил развернуться в запрещенном месте. Автомобилист не заметил проезжавший «Ленд Крузер» и врезался в него. От мощнейшего столкновения внедорожник отбросило на проезжавшую мимо «Киа Рио».- В результате ДТП пострадали водители «Фольксвагена и «Ленд Крузера», а также 15-летний пассажир «Киа Рио». С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Автомобили получили многочисленные повреждения. Больше всего досталось «Киа Рио». У машины смята передняя часть, и на ее ремонт владельцу придется изрядно потратиться.