На трассе М-4 «Дон» в массовом ДТП погибли двое, еще двое пострадали

В массовом ДТП под Ростовом погибли два человека. Авария случилась на трассе М-4 утром 29 августа.Предварительно, в Аксайском районе 22-летний парень за рулём "Хендай Акцент" выехал на встречную полосу и врезался в "Ланд Крузер". От удара внедорожник врезался во встречную "Ладу гранту".Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, погибли двое пассажиров "Хендай Акцент": мужчина и женщина. Их данные устанавливаются.Также травмы получили водитель "Хендая" и 52-летняя пассажирка внедорожника.Подробности уточняются.