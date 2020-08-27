Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На трассе М-4 «Дон» в массовом ДТП погибли двое, еще двое пострадали

На трассе М-4 «Дон» в массовом ДТП погибли двое, еще двое пострадали
В массовом ДТП под Ростовом погибли два человека. Авария случилась на трассе М-4 утром 29 августа.

Предварительно, в Аксайском районе 22-летний парень за рулём "Хендай Акцент" выехал на встречную полосу и врезался в "Ланд Крузер". От удара внедорожник врезался во встречную "Ладу гранту".

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, погибли двое пассажиров "Хендай Акцент": мужчина и женщина. Их данные устанавливаются.
Также травмы получили водитель "Хендая" и 52-летняя пассажирка внедорожника.

Подробности уточняются.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.