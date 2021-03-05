На трассе под Ростовом два человека пострадали в массовом ДТП

Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Ростовской области. Авария произошла вечером 7 марта на Южном подъезде к Ростову.Как сообщает УГИБДД по Ростовской области, 28-летний водитель "Даф" не справился с управлением при перестроении и врезался в иномарку "Киа", а та, в свою очередь, выехала по инерции на "встречку" и врезалась в другую "Киа".В результате больше всех досталось встречной "Киа". Помимо повреждений машины, помощь понадобилась водителю и его пассажирке. Их доставили в больницу для обследования.- Госпитализирован 27-летний водитель авто, - уточнили в ведомстве.