Увеличилась площадь ландшафтного пожара под Ростовом-на-Дону



Стало известно, какую территорию охватил пожар под Ростовом-на-Дону. Камыш горит в Аксайском районе на улице Левобережной. Возгорание произошло 23 марта примерно в 14:30.



По оперативным данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, огонь пылает по фронту один километр. К ликвидации возгорания привлечены 23 спасателя и 8 единиц техники, из них от МЧС — 14 человек и 4 единицы техники.



Обстановка уточняется. Известно, что угрозы жилым домам нет.