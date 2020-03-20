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Увеличилась площадь ландшафтного пожара под Ростовом-на-Дону

Увеличилась площадь ландшафтного пожара под Ростовом-на-Дону
Стало известно, какую территорию охватил пожар под Ростовом-на-Дону. Камыш горит в Аксайском районе на улице Левобережной. Возгорание произошло 23 марта примерно в 14:30.

По оперативным данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, огонь пылает по фронту один километр. К ликвидации возгорания привлечены 23 спасателя и 8 единиц техники, из них от МЧС — 14 человек и 4 единицы техники.

Обстановка уточняется. Известно, что угрозы жилым домам нет.

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