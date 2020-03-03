Горящий камыш тушат в Ростовской области



В Ростовской области га большой площади горит камыш. Пожар произошёл в Сальске. Возгорание случилось 5 марта около 14:30.



В районе дома № 53 по улице Тракторной вспыхнул камыш. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работает одна единица техники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Угрозы жилым домам нет.



С наступлением тепла на Дону стали ежедневно происходить ландшафтные пожары. Растительность вспыхивает в разных районах, огонь охватывает большие площади. К счастью, пока удалось избежать жертв.