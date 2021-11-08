Под Ростовом сгорела легковушка

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В Аксайском районе Ростовской области сгорел автомобиль. Пожар случился в хуторе Нижнетемерницком около 20 часов.По предварительной информации, легковушка загорелась на одной из улиц СНТ «Содружество». В считанные минуты пламя полностью охватило машину. Ветер разносил едкий черный дым по близлежащим улицам. Очевидцы вызвали на место пожарных.- На место ЧП направили семь человек личного состава на двух спецмашинах, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.Потушить огонь удалось за полчаса. Однако пламя успело уничтожить авто. От машины остался лишь обуглившийся корпус. Владелец легковушки в одночасье потерял крупную сумму денег. Восстановить транспорт после такого ЧП вряд ли удастся.